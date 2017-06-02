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Wonder Woman

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Fragmanlar


Wonder Woman
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

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Yorumlar
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