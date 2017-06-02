Sinema>Film Arşiv > Wonder Woman
Wonder Woman
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :141 dk.
Filmin Konusu
Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.