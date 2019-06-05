X-Men: Dark Phoenix

Bir görev sırasında gizemli bir güce maruz kalarak ölümden dönen Jean Grey, yani Phoenix (Sophie Turner) bu olayın hemen ardından çok daha büyük bir güce sahip olur. Ancak bu gücün kontrolü de aynı şekilde zordur. Phoenix kontrolden çıkıp etrafındakilere zarar vermeye başladıkça, X-Men ekibinin diğer üyeleri hem arkadaşlarını kurtarmak, hem de onun gücünü kötü amaçlar için kullanmak isteyenleri engellemek için mücadele verecektir.