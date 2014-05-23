X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Filmde, X-Men dünyasının tüm kahramanları, türlerinin hayatta kalabilmesi için iki farklı zaman boyutunda savaş verecek. X-Men üçlemesinin karakterleri, geleceğimizi kurtarmak için “geçmişi değiştirmek” zorunda kalacakları bir mücadeleye girişecekler. Üstelik X-Men: Birinci Sınıf’tan tanıdığımız kendi gençlik halleriyle güçlerini birleştirerek.