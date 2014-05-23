Sinema>Film Arşiv > X-Men: Geçmiş Günler Gelecek - X-Men: Days of Future Past
X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
X-Men: Days of Future Past
3 kişi izlemiş. | 51 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Fantastik, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :131 dk.
Filmin Konusu
Filmde, X-Men dünyasının tüm kahramanları, türlerinin hayatta kalabilmesi için iki farklı zaman boyutunda savaş verecek. X-Men üçlemesinin karakterleri, geleceğimizi kurtarmak için “geçmişi değiştirmek” zorunda kalacakları bir mücadeleye girişecekler. Üstelik X-Men: Birinci Sınıf’tan tanıdığımız kendi gençlik halleriyle güçlerini birleştirerek.
Galeri
Yorumlar
-
Diğer X-Men filmleri gibi bu da müthiş.
-
Çok beğendim
-
Sağlam film olmuş hiç sıkmadan gereksiz kahramanlık filmleri gb değil şiddetle tevsite edilir
-
Super
-
Çok iyiydi
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.