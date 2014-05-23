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Sinema>Film Arşiv >  X-Men: Geçmiş Günler Gelecek - X-Men: Days of Future Past
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X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

X-Men: Days of Future Past

3 kişi izlemiş. | 51 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (27 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Filmde, X-Men dünyasının tüm kahramanları, türlerinin hayatta kalabilmesi için iki farklı zaman boyutunda savaş verecek. X-Men üçlemesinin karakterleri, geleceğimizi kurtarmak için “geçmişi değiştirmek” zorunda kalacakları bir mücadeleye girişecekler. Üstelik X-Men: Birinci Sınıf’tan tanıdığımız kendi gençlik halleriyle güçlerini birleştirerek.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Diğer X-Men filmleri gibi bu da müthiş.

  • Çok beğendim

  • Sağlam film olmuş hiç sıkmadan gereksiz kahramanlık filmleri gb değil şiddetle tevsite edilir

  • Super

  • Çok iyiydi

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Oyuncular ve ekip

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