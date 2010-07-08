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Xiao er nu
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Kelly Lai Chen , Ling Jia , Xiaozhou Deng , Ming Yu , Yin Wang , Xiaoyu Deng , Lai Wang , Peipei Xiao
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
- Dağıtıcı :Cathay Organisation
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