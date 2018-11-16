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Xiao quan guai zhao
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Güney Kore
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Chi Sang Wong , Eagle Han , Shao Hua Chu , Kun Li , Hsing Nan Ho , Sae Ok Kim , Hong Hsu , Kang Peng , James Tien , Jackie Chan devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
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