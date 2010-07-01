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Xie jian mu dan hong
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Macera
- Yapım Yılı :1964
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Li Jen Ho , Han Chin , Julie Yeh Feng , Jeanette Yu Wei , Landi Chang , Kuang Feng , Yi Feng , Kun Li , Feng Tien , Hua Yueh devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Shaw Brothers
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