Sinema>Film Arşiv > Xuan feng shi ba qi
Xuan feng shi ba qi
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Hui Lou Chen , Ming Min , Luo Hui Shaw , Ping Lu , Chuen Chang , Ying Chang , Lei Chen , Dan Fung Fan , Wei Shih , Fu Hung Cheng devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Wan Shing Motion Picture Company
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.