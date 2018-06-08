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Xue jian leng ying bao
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Sylvia Chang , Hsuan Lung , Tien Ko , Wen Chung Tien , Fan Wang , Chiang Meng , Richard Montgomery , Lin Pai , Ke Ti , Fung Wu devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Central Motion Pictures Corporation
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