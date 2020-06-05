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Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc

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Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc
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Filmin Konusu

Doğaüstü olayların yaşandığı bir köye giden 3 arkadaş, yaşanan olayları kayıt altına alır. Ancak kendilerine bir takım varlıkların musallat olmasından korkan arkadaşlar, kayıtları kimseye göstermemeye karar verir. İçlerinden Arif adındaki genç, yaşananların ardından konuşamamaya başlar. Geçen 2 yıl boyunca ailesi Arif'i onlarca doktora götürse de konuşamamasının nedeni anlaşılmaz ve bir çözüm bulunamaz. Olaylara şahit olan Batuhan, arkadaşına yardım etmek için bir forum sitesinde bazı kayıtları paylaşır. Kayıtları izleyen Poyraz adındaki bir gazeteci, Batuhan ile birlikte kayıtları bir bütün haline getirir. Aradan geçen 5 yılın ardından Batuhan kabus görmeye devam eder. Kendisini ve arkadaşlarını bu kabustan kurtarmak isteyen Batuhan, yeniden köye gitmeye karar verir. Poyraz'ı da köye gitmeye ikna eden Batuhan, bu sefer köye daha kalabalık gidebilmek için kayıtları izleyip anlatılanlara inanan ve inanmayan kişilerden bir ekip kurmak için sosyal medya üzerinden bir çekiliş düzenler. Batuhan ve ekibi, kendilerini bu kabustan kurtarmayı başarabilecek midir?

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