Film, önceki ilişkilerinden yara almış Wallace ve şimdiki ilişkisinden memnun görünen Chantry’nin arkadaşlıktan öteye gidemeyen ilişkilerini anlatıyor. Wallace’ın etrafındaki herkes, partnerlerini bulmuşken, Wallace aşk hayatını askıya almıştır. Tam bu esnada, Chantry ile tanışır. Wallace ve Chantry çok iyi anlaşırlar. Aralarındaki uyum, bu işin başka yerlere gidebileceğinin sinyalini vermektedir. Ancak onlar bu yoldan gitmeli midir?