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Ya Aşksa?
What If
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İrlanda, Kanada
- Gösterim Tarihi :24 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Film, önceki ilişkilerinden yara almış Wallace ve şimdiki ilişkisinden memnun görünen Chantry’nin arkadaşlıktan öteye gidemeyen ilişkilerini anlatıyor. Wallace’ın etrafındaki herkes, partnerlerini bulmuşken, Wallace aşk hayatını askıya almıştır. Tam bu esnada, Chantry ile tanışır. Wallace ve Chantry çok iyi anlaşırlar. Aralarındaki uyum, bu işin başka yerlere gidebileceğinin sinyalini vermektedir. Ancak onlar bu yoldan gitmeli midir?
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