Strayed, hiç deneyimi olmadan, kocaman ağır bir çanta ve zayıf düşmüş iradesinin etkisiyle, Amerika’daki en uzun, en zorlu ve en vahşi transit yol olan Pasific Crest Yol’unu tek başına yürümeye karar verir. Bu zorlu yürüyüşe başlamasından bir müddet sonra bırakmayı düşünür fakat azminden vazgeçmez yoluna devam eder. O birkaç ay boyunca korku, yorgunluk ve tehlikenin içinde O’na cesaret ve güzelliği hatırlatanlara rastlar.