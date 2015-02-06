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Yaban
Wild
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 3.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Strayed, hiç deneyimi olmadan, kocaman ağır bir çanta ve zayıf düşmüş iradesinin etkisiyle, Amerika’daki en uzun, en zorlu ve en vahşi transit yol olan Pasific Crest Yol’unu tek başına yürümeye karar verir. Bu zorlu yürüyüşe başlamasından bir müddet sonra bırakmayı düşünür fakat azminden vazgeçmez yoluna devam eder. O birkaç ay boyunca korku, yorgunluk ve tehlikenin içinde O’na cesaret ve güzelliği hatırlatanlara rastlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Yaban ve yavan bir film olmuş.Vakit öldürmek için gidilebilir.
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Filmin ismi ile konusu alakasız beğenmedim
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into the wild gibidir...
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