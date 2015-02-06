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Sinema>Film Arşiv >  Yaban - Wild
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Yaban

Wild

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yaban
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 3.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Strayed, hiç deneyimi olmadan, kocaman ağır bir çanta ve zayıf düşmüş iradesinin etkisiyle, Amerika’daki en uzun, en zorlu ve en vahşi transit yol olan Pasific Crest Yol’unu tek başına yürümeye karar verir. Bu zorlu yürüyüşe başlamasından bir müddet sonra bırakmayı düşünür fakat azminden vazgeçmez yoluna devam eder. O birkaç ay boyunca korku, yorgunluk ve tehlikenin içinde O’na cesaret ve güzelliği hatırlatanlara rastlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Yaban ve yavan bir film olmuş.Vakit öldürmek için gidilebilir.

  • Filmin ismi ile konusu alakasız beğenmedim

  • into the wild gibidir...

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Oyuncular ve ekip

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