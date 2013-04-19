1980 darbesi sonrası yurt dışına mecburen iltica eden bir anne-babanın kızı olan Özgür, Paris'te doğup büyümüş ve arada geçen 30 yıl boyunca Türkiye'yi ve İstanbul'u hiç görmemiş tanımamıştır. Annesi zaten o küçükken ölen Özgür'ü babası büyütmüştür fakat o da vefat eder. Ölüm haberiyle yıkılan Özgür babasından kalan bir mektubu bulunca çok etkilenir ve onun son arzusunu, ülkesine gömülme isteğini yerine getirmek için İstanbul yollarına düşer. Ama Türkiye2de hiç de hazırlıklı olmadığı sürprizlerle karşılaşacaktır zira babasını defnedebilmesi için T.C. nüfus cüzdanı şarttır. Ama babası ilticayla gittiğinden dolayı vatandaşlıktan uzun zaman önce çıkartılmıştır.

Özgür bir başına olduğu bu topraklarda yardım almak için annesinin akrabalarına ulaşır. Ona destek olsalar da onlar da bürokrasiye karşı çaresiz kalırlar. Bu arada tanıştığı Ferhat vazgeçmemesi için Özgür’e destek olur, tüm olası yolları zorlar. Babasının akrabalarına ulaşması için Özgür'e yardımcı olur...