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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
1980 darbesi sonrası yurt dışına mecburen iltica eden bir anne-babanın kızı olan Özgür, Paris'te doğup büyümüş ve arada geçen 30 yıl boyunca Türkiye'yi ve İstanbul'u hiç görmemiş tanımamıştır. Annesi zaten o küçükken ölen Özgür'ü babası büyütmüştür fakat o da vefat eder. Ölüm haberiyle yıkılan Özgür babasından kalan bir mektubu bulunca çok etkilenir ve onun son arzusunu, ülkesine gömülme isteğini yerine getirmek için İstanbul yollarına düşer. Ama Türkiye2de hiç de hazırlıklı olmadığı sürprizlerle karşılaşacaktır zira babasını defnedebilmesi için T.C. nüfus cüzdanı şarttır. Ama babası ilticayla gittiğinden dolayı vatandaşlıktan uzun zaman önce çıkartılmıştır.
Özgür bir başına olduğu bu topraklarda yardım almak için annesinin akrabalarına ulaşır. Ona destek olsalar da onlar da bürokrasiye karşı çaresiz kalırlar. Bu arada tanıştığı Ferhat vazgeçmemesi için Özgür’e destek olur, tüm olası yolları zorlar. Babasının akrabalarına ulaşması için Özgür'e yardımcı olur...
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Yorumlar
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ilk filme bir bilet diyerek girdim filme.oyunculuk berbat, senaryo berbat r.film 5 seyirci ile başladı 2 kişiyle bitti.tavsiye edilmiyor arkadaslar.
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bu film bayağ olmadı mı çekileli? filmin oyuncularının katıldığı bi program izlemiştim kaç ay önce. daha yeni mi giriyo vizyona. yazık
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filmin konusu ilginç geldi. fragmandan etkiliyo insanı. ama sinemada ne kadar tutar bilmem
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sezin akbaşoğulları çok iyi bi oyuncu. ama çok iyi bi çıkış yapmadı bi türlü. ne yazikki bunun yolu da iyi bi dizide başrolden geçer
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ismail abi diil mi o! ismail abi varsa izlenir!