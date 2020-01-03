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Yabani
Tvar (Stray)
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Filmin Konusu
Igor ile Polina'nın tek çocukları Vanya kaybolmuştur. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen olay bir türlü çözülemez. Genç çift çareyi aynı yaşlarda bir erkek çocuk evlat edinmekte bulur. Bu yeni çocuk giderek biricik Vanya’larına benzemeye başlar. Bu durum başta çok da sorun yaratmaz. Ama olaylar normal gelişmeyecektir. Çünkü bu yeni Vanya "garip bir çocuktur". Hatta garipten de öte, insan dışı bir varlık, bir "yabani"dir.
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