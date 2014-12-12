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Yağmur: Kıyamet Çiçeği

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Fragmanlar


Yağmur: Kıyamet Çiçeği
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kazım, yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Gözaltına alınınca, okulu bırakır ve müzik yapmaya karar verir. Memleketi olan Hopa’ya gittiğinde çocukluk aşkı Seher’le karşılaşır. Şenol, Akçaabatspor’da oynayan bir futbolcudur, Trabzonspor’a transfer olmak üzeredir, yeni tanıştığı Elena’ya ilk görüşte aşık olur. Olaylar, bir noktada birbirine temas eder; farklı yaşamlar, ortak kader ve tek öyküde birleşir.

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Yorumlar

  • hangi ortak kader ! tamemen şenolun hayatını izledik daha kötüsü olamazdı oyunculara dicek sözümüz yok gayet başarılılar ama senaryo ?

  • Heyecanla bekliyorum .

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Oyuncular ve ekip

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