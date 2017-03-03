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Yağmurlarda Yıkansam

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Fragmanlar


Yağmurlarda Yıkansam
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

"Yağmurlarda Yıkansam" filmi bir kadın cinayetinde geride kalıp o acıyı yüklenenin gözünden bakıyor hayata. Annesi, babası tarafından öldürülen Gamze'nin hikâyesi, alışılageldiği gibi cinayetle biten bir hayatı değil; cinayetle başlayan yeni bir hayatı anlatıyor.

Kadın cinayetlerinin tek mağdurunun yalnızca öldürülen kadınlar olmadığı, Gamze'nin, yani yine bir kadının hikâyesi üzerinden anlatılıyor. Hikâyede 15 yaşındaki Gamze'nin öfkesi, yalnızlığı çaresizliği ve özlemleri hiç bakılmayan bir bakış açısıyla izleyici ile buluşuyor.
Otuz beş yaşlarındaki Hale sevgilisi Engin'in yaptığı sürpriz evlenme teklifiyle, sıkı sıkıya kapattığı geçmişinin kapılarını aralamaya başlar. Hale'nin sadece Engin'e karşı değil her şeye karşı bir sevme problemi vardır. Hayat onu ruhsuz ve soğuk bir kadın haline getirmiştir.İnsan kalabilmek, insan sevebilmek ve kendi gibi kalabilmek Hale için zordur. Hale yavaş yavaş geçmişiyle yüzleştikçe sıcak bir insana dönüşmeye başlar. Ne yağmurlar, ne Engin silemez geçmişi…

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