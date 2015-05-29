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Yak: Sevimli Dev

Yaak: The Giant King

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Fragmanlar


Yak: Sevimli Dev
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Büyük bir savaştan sonra çorak bir araziden dolaşan Na Kiev oldukça dev bir robotken, hafızasını kaybetmiş ve ince bir teneke yığınından ibaret Jao Phuek ile karşılaşır. Birlikte tüm robotların yaratıcısını bulmak için, metal temizleyiciler tarafından doldurulan çölde yola çıkarlar.

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