Yak: Sevimli Dev

Büyük bir savaştan sonra çorak bir araziden dolaşan Na Kiev oldukça dev bir robotken, hafızasını kaybetmiş ve ince bir teneke yığınından ibaret Jao Phuek ile karşılaşır. Birlikte tüm robotların yaratıcısını bulmak için, metal temizleyiciler tarafından doldurulan çölde yola çıkarlar.