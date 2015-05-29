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Yak: Sevimli Dev
Yaak: The Giant King
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Tayland
- Gösterim Tarihi :29 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Büyük bir savaştan sonra çorak bir araziden dolaşan Na Kiev oldukça dev bir robotken, hafızasını kaybetmiş ve ince bir teneke yığınından ibaret Jao Phuek ile karşılaşır. Birlikte tüm robotların yaratıcısını bulmak için, metal temizleyiciler tarafından doldurulan çölde yola çıkarlar.
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