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Yakışıklı Prens
Charming
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Külkedisi aynı prense aşık olur. Fakat bu gerçek aşk değil, yakışıklı prensin üzerindeki kara büyüdür.
Galeri
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