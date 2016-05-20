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Sinema>Film Arşiv >  Yakışıklı Rocky - Rocky Handsome
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Yakışıklı Rocky

Rocky Handsome

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Fragmanlar


Yakışıklı Rocky
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, Goa'da işlettiği emanetçi dükkânıyla mütevazı bir yaşam süren "Rocky" Kabir Ahlawat'ın etrafında dönüyor. Küçük Naomi Rocky'nin yan komşusudur. Rocky ile iyi bir ilişkisi olan ve onu önemseyen Naomi, ona samimi bir şekilde "Yakışıklı" şeklinde hitap etmeye ve annesinin onaylamamasına rağmen kendisiyle zaman geçirip yemek yemeye başlar. Bu arada Uyuşturucuyla Mücadele Birimi'nden Komiser Dilip Goa'dan uyuşturucuyu tamamen temizlemek niyetindedir. Komiser Dilip, Goa'daki suç faaliyetlerini ve uyuşturucu satışını yürüten en büyük mafya babası Mantoo'nun yeriyle ilgili bilgi almak için Rocky'ye danışır. Mantoo'nun yanında sadece uyuşturucu işiyle uğraşmayan, bunun yanında organ ticareti ve haraç kesmek gibi suçlarla da meşgul olan Kevin ve Luke vardır. Bu ikiliye ayrıca, emirlerindeki profesyonel tetikçi Attila da eşlik etmektedir.

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Yorumlar

  • Tamamen zaman kaybı. Benim gibi imdb ye aldanıp gitmeyin... AÇ

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Oyuncular ve ekip

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