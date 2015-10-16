Yaktın Beni

Ailesini kaybettikten sonra tek başına yaşadığı evinde bir düzen kurup, İpek (Sinem Kobal) ile evlenmek isteyen Selam´ın (Sarp Apak) yıllar sonra hiç beklenmeyecek bir şekilde dayısı Macit´le (Uğur Yücel) karşılaşması tüm dengeleri değiştirir.