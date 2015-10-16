Yaktın Beni
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Ailesini kaybettikten sonra tek başına yaşadığı evinde bir düzen kurup, İpek (Sinem Kobal) ile evlenmek isteyen Selam´ın (Sarp Apak) yıllar sonra hiç beklenmeyecek bir şekilde dayısı Macit´le (Uğur Yücel) karşılaşması tüm dengeleri değiştirir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
HALA İZLEMEDİYSEN COK SEY ŞEY KACIRDIN DEMEKTIR.
-
O kadar küfür var ki anne babamdan utandım,ailecek yarım bırakıp çıkıp gittik,şu iğrenç küfürleri edince çok mu güzel olduğunu düşünüyor bu yapımcılar?çok çirkindi
-
Gerçekten boşuna gitmeyin. Yazık, çok yazık. O kadar mı düşük görüyorlar zevkimizi, beğenilerimizi, bakış açımızı, degerimizi, değerlendirebilmemizi. Uğur Yücel bile mi desem saçmalamış olucam artık galiba. Yazık paraniza ve zamaniniza. Aslında hic gitmeyerek protesto edip akillarini başlarına getirmek lazım.
-
Uğur Yücel var diye gittim ama o bile vasat kalmış. arkadaşın dediği gibi film olsun da nasıl olursa olsun mantığı kullanılmış. izlemesenizde olur yani.
-
Film olsunda nasıl olursa olsun mantığıyla çekilmiş hiç bir sanat değeri yok bence