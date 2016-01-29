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Sinema>Film Arşiv >  Yalan Labirenti - Im Labyrinth des Schweigens (Labyrinth of Lies)
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Yalan Labirenti

Im Labyrinth des Schweigens (Labyrinth of Lies)

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Fragmanlar


Yalan Labirenti
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

II. Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın Auschwitz’teki soykırıma ve ne tür bir vahşet yaşandığına dair en ufak bir fikri yoktur. Toplama kamplarıyla ilgili binlerce gizli belge mevcut olsa da, Nazi otoriteleri ve kamptan kaçmayı başaran esirler sessiz kalmış veya buna zorlanmıştır. Yıllar sonra genç savcı Johann, tesadüf eseri bazı kanıtlara ulaşır ve kamptan kurtulan esirlerle kampta görev almış Nazi subaylarını tek tek sorgulamaya başlar. İdealist savcı,

hem ülkesinin hem de insanlığın yüzleşmesi için bu korkunç olayları gün yüzüne çıkarmaya, sorumluları adalete teslim etmeye kararlıdır. Sorgular sırasında derinlere indikçe Auschwitz’te yaşananlara dair akıl almaz deliller elde edecek ve bu deliller, dünya tarihini sonsuza dek değiştirecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • heyecanla bekliyorum! Soykirim filmleri her zaman guzel olmustur. İnsanlikla ilgili cok fazla dersler icerir! Soykirim sonrasi saklanmaya calisan tum gerceklerin ortaya bir bir cikmasi izlenmeye deger!

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Oyuncular ve ekip

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