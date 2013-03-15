Yalnız Gezegen
The Loneliest Planet
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD, Arjantin
- Gösterim Tarihi :15 Mart 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :113 dk.
Filmin Konusu
Gürcistan ormanlarında geçen Yalnız Gezegen, birbirine aşık genç nişanlı çift Alex ve Nica'nın Kafkas Dağları'nda geziye çıkmasıyla başlar. Bölgeyi iyi bilen Dato'yu rehber olarak alan çift, ormanları dolaşmaya başlarlar. Romantik bir gezi olarak başlayan yolculuk, ormanın derinliklerine gidildikçe yerini sosyal yaşama alışkın bireyler arasında gerilime sebebiyet veren manzaralara bırakır. Ormanın tam ortasında, toplumdan uzak ve vahşi yaşamın içerisinde genç çifti bekleyenler ise bir sadakat ve erkeklik sınavından başka bir şey değildir.
Galeri
Yorumlar
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ben çok beğendim. zaten gael garcia bernalin her filmi güzel. bu adamı biraz tanıyosanız zaten bu filme gidersiniz
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harika bi filmdi. çok bişey beklemiyodum ama beni ters köşeye yatırdı. konuyu çok güzel işlemişler. kaçırırsanız yazık olur
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ya gael garcia bernal, sen gerçekmisin! fragmana bayıldım. iple çekiyorum ctsyi. lütfen bu filme herkes gitsin! bu adamın filmlerinden asla pişman olmaz kimse