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Yalnız Gezegen

The Loneliest Planet

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Fragmanlar


Yalnız Gezegen
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gürcistan ormanlarında geçen Yalnız Gezegen, birbirine aşık genç nişanlı çift Alex ve Nica'nın Kafkas Dağları'nda geziye çıkmasıyla başlar. Bölgeyi iyi bilen Dato'yu rehber olarak alan çift, ormanları dolaşmaya başlarlar. Romantik bir gezi olarak başlayan yolculuk, ormanın derinliklerine gidildikçe yerini sosyal yaşama alışkın bireyler arasında gerilime sebebiyet veren manzaralara bırakır. Ormanın tam ortasında, toplumdan uzak ve vahşi yaşamın içerisinde genç çifti bekleyenler ise bir sadakat ve erkeklik sınavından başka bir şey değildir.

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Yorumlar

  • ben çok beğendim. zaten gael garcia bernalin her filmi güzel. bu adamı biraz tanıyosanız zaten bu filme gidersiniz

  • harika bi filmdi. çok bişey beklemiyodum ama beni ters köşeye yatırdı. konuyu çok güzel işlemişler. kaçırırsanız yazık olur

  • ya gael garcia bernal, sen gerçekmisin! fragmana bayıldım. iple çekiyorum ctsyi. lütfen bu filme herkes gitsin! bu adamın filmlerinden asla pişman olmaz kimse

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Oyuncular ve ekip

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