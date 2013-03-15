Gürcistan ormanlarında geçen Yalnız Gezegen, birbirine aşık genç nişanlı çift Alex ve Nica'nın Kafkas Dağları'nda geziye çıkmasıyla başlar. Bölgeyi iyi bilen Dato'yu rehber olarak alan çift, ormanları dolaşmaya başlarlar. Romantik bir gezi olarak başlayan yolculuk, ormanın derinliklerine gidildikçe yerini sosyal yaşama alışkın bireyler arasında gerilime sebebiyet veren manzaralara bırakır. Ormanın tam ortasında, toplumdan uzak ve vahşi yaşamın içerisinde genç çifti bekleyenler ise bir sadakat ve erkeklik sınavından başka bir şey değildir.