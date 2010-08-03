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Yangguang Canlan de Rizi
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- IMDB Puanı : 8.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1994
- Ülke : Çin
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Xiaogang Feng , Wen Jiang , Gaowa Siqin , Xiaoning Liu , Nan Shang , Le Geng , Xueqi Wang , Yu Xia , Jing Ning , Hong Tao devamı..
- Yapımcı :
Youliang Guo , Anchin Hsu , Yong Er , Po Ki
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :134 dk.
- Dağıtıcı :China Film Co-Production Corporation, Dragon Film
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