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Yanlış Anlama

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Fragmanlar


Yanlış Anlama
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :10 Kasım 2017

 

Filmin Konusu

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın yer aldığı Yanlış Anlama, Türkiye ve Azerbaycan'dan iki ailenin beraber geçirdikleri on günü anlatıyor.

Hepimizin bildiği gibi Azeri dilindeki bazı kelimeler, Türkçe'de çok başka anlamlara geliyor. Şehirde kaybolmaya; azmak, meyve suyuna; sok, iniş yapan uçağa; düşen uçak denen bir dilde daha ne kadar farklı ve komik kelimeler olduğunu tahmin edin. Bir de anlaşmak zorunda olan Türk ve Azeri iki aile bir araya gelir ve kelimeler karışırsa, buyurun panayıra. Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için kalkar, Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, bizi bol kahkaha, aksiyon, dram ve aşk bekliyor. Bakalım bu iki aile, mirası alabilecek mi? Bakalım anlaşabilecekler mi?

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Yorumlar

  • İğrenç ötesi

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