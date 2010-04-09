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Yanlış Kapı
Knock Knock
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Şili
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Başarılı bir mimar olan Evan, eşinin ve çocuklarının evde olmadığı bir haftasonu civarda kaybolan masum görünüşlü iki genç kızın kapısını çalması ile kabus gibi bir hafta sonu yaşayacak ve hayatı alt üst olacaktır.
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