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Yanlış Kapı

Knock Knock

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Yanlış Kapı
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Başarılı bir mimar olan Evan, eşinin ve çocuklarının evde olmadığı bir haftasonu civarda kaybolan masum görünüşlü iki genç kızın kapısını çalması ile kabus gibi bir hafta sonu yaşayacak ve hayatı alt üst olacaktır.

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