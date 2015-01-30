Yapışık Kardeşler

Halim ve Selim, Balıkesir’in küçük bir köyünde mutlu mesut yaşayan yapışık kardeşlerdir. Herkes tarafından çok sevilmektedirler. Tek dertleri evlenememektir. Köyün son kızlarını da isteyen yapışıklar, bir türlü hayırlı kısmetlerini bulamayınca yolları İstanbul’a düşer.