Yapışık Kardeşler
- IMDB Puanı : 2.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Halim ve Selim, Balıkesir’in küçük bir köyünde mutlu mesut yaşayan yapışık kardeşlerdir. Herkes tarafından çok sevilmektedirler. Tek dertleri evlenememektir. Köyün son kızlarını da isteyen yapışıklar, bir türlü hayırlı kısmetlerini bulamayınca yolları İstanbul’a düşer.
Galeri
Yorumlar
-
izledim cok güzel yapışık kardeşler 2 de cıkar :) :)
-
Mütevazi bir film, kıytırık yabancı filmlerden iyidir.
-
ilker seksenlerde daha iyi oynuyordun.onun yerine eski bir bölüm 80'ler izleyin daha keyifli
-
İlker Ayrık tan daha kaliteli yapım bekliyordum. Basit espriler, konu sıkışınca argoya ve sekse başvurmalar falan. Bayağı bir film olmuş. Bence çekirdek alın evde çitleyin. En azından daha güzel bir iş yapmış olursunuz. Vaktinize yazık olmasın.
-
İLK FİLM DENEMESİ OLDUĞU İÇİN ACIMASIZ YORUM YAPMAYACAĞIM AMA; DAHA BİR ÖZENİLEBİLİRDİ!