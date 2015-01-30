Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yapışık Kardeşler
Paylaş

Yapışık Kardeşler

5 kişi izlemiş. | 40 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yapışık Kardeşler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 2.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (51 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Halim ve Selim, Balıkesir’in küçük bir köyünde mutlu mesut yaşayan yapışık kardeşlerdir. Herkes tarafından çok sevilmektedirler. Tek dertleri evlenememektir. Köyün son kızlarını da isteyen yapışıklar, bir türlü hayırlı kısmetlerini bulamayınca yolları İstanbul’a düşer.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • izledim cok güzel yapışık kardeşler 2 de cıkar :) :)

  • Mütevazi bir film, kıytırık yabancı filmlerden iyidir.

  • ilker seksenlerde daha iyi oynuyordun.onun yerine eski bir bölüm 80'ler izleyin daha keyifli

  • İlker Ayrık tan daha kaliteli yapım bekliyordum. Basit espriler, konu sıkışınca argoya ve sekse başvurmalar falan. Bayağı bir film olmuş. Bence çekirdek alın evde çitleyin. En azından daha güzel bir iş yapmış olursunuz. Vaktinize yazık olmasın.

  • İLK FİLM DENEMESİ OLDUĞU İÇİN ACIMASIZ YORUM YAPMAYACAĞIM AMA; DAHA BİR ÖZENİLEBİLİRDİ!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Yapışık Kardeşler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yapışık Kardeşler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir