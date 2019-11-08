Yaralı Keklik, kardeşine verdiği sözü tutmaya çalışan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Veysel, hasta olan kız kardeşi ile yakından ilgilenen, onu mutlu etmek için çabalayan küçük bir çocuktur. Bir gün dedesi ile köyde dolaşan Veysel, yaralı bir keklik bulur. Veysel, keklik ile ilgilenebilmek için onu alarak eve götürür. Yaralı kekliğin haline üzülen Veysel’in kız kardeşi, ağabeyinden bir söz vermesini ister. Veysel, kardeşinin isteği üzerine kekliği iyileştirip salmak için söz verir. Bu sırada küçük kızın durumu iyice ağırlaşınca hastaneye kaldırılır. Kardeşinin iyileşip geleceği günü bekleyen Veysel, bu sırada kardeşine verdiği sözü tutmak için harekete geçer.