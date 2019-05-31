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Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları

Kikoriki: Deja Vu

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Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Animasyon, Aile
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : Rusya
  • Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2019

 

Filmin Konusu

Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları, zamanda yolculuk eden Krash ve arkadaşlarının başına gelenleri konu ediyor. Krash, en yakın arkadaşı Barry için unutulmaz bir doğum günün partisi hazırlamaya karar verir. Parti için vakit kaybetmeden harekete geçen Krash, heyecan verici zamanda yolculuk deneyimleri organize eden DejaVu Ajansı ile iletişime geçer. Ajans, konuklarının zamanda yolculuk yaparak görmeyi istedikleri herhangi bir tarihi döneme gitmelerini sağlamaktadır. Bu muhteşem deneyimi yaşamak isteyen Krash ve arkadaşları ajans ile anlaşmayı yapar. Ancak yolculuk başladığında, ekibin kurallara doğru bir şekilde uymaması büyük bir kazanın meydana gelmesine neden olur. Yaşanan kaza sonu, ekiptekiler çeşitli zamanlara dağılarak kaybolur. Krash, farklı zamanlarda kaybolan arkadaşlarını geri getirmek için kendisini zorlu bir maceraya atılır.

Galeri

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