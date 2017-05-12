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Yaratık: Covenant

Alien: Covenant

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Fragmanlar


Yaratık: Covenant
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Covenant adlı bir gemi, sakin ve bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Tayfa, başlangıçta gezegeni keşfedilmemiş bir cennet olarak görse de, karanlık kendini gösterdiğinde ekibin fikri değişecektir.

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