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Yaratık: Covenant
Alien: Covenant
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Mayıs 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Covenant adlı bir gemi, sakin ve bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Tayfa, başlangıçta gezegeni keşfedilmemiş bir cennet olarak görse de, karanlık kendini gösterdiğinde ekibin fikri değişecektir.
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