Yargıç (The Judge) adlı yeni filminde Robert Downey Jr., Hank Palmer adlı büyük şehirde yaşayan ve çalışan başarılı bir avukatı canlandırıyor. Hank Palmer, çocukluğunu geçirdiği kasabaya, kasabanın Yargıç’ı olan babası cinayetle suçlandığında geri döner. Araları pek iyi olmasa da, babasının davasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Hank, yıllar önce koptuğu ailesi ile de tekrar bir araya gelmenin yollarını bulacaktır.