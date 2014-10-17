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Yargıç

The Judge

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yargıç
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yargıç (The Judge) adlı yeni filminde Robert Downey Jr., Hank Palmer adlı büyük şehirde yaşayan ve çalışan başarılı bir avukatı canlandırıyor. Hank Palmer, çocukluğunu geçirdiği kasabaya, kasabanın Yargıç’ı olan babası cinayetle suçlandığında geri döner. Araları pek iyi olmasa da, babasının davasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Hank, yıllar önce koptuğu ailesi ile de tekrar bir araya gelmenin yollarını bulacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • fragmandan izlediğim kadar güzel bir filme benziyor.

  • Kesinlikle süper bir film ve sıkıcı filan değil gayet akıcı ve gerçekci bir senaryo uzerine kurulu

  • filme sıkıcı diyen arkadaş ! sen demir adam filmi diye gittiysen sinemaya bilemem... mimiklerin jestlerin olduğu harika bir film izledim. herkesede tavsiye ederim...

  • Sıkıcı ilerliyor. İsim cikti ve tereddut etmeden uzulmeden yarida biraktim filmi. İlk yarisini izleme sebebiyse tabiki robert downey idi. Sirf onun icin izlerdim gerisini isim olmasaydi. Boyle bir film iste.

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Oyuncular ve ekip

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