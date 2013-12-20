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Yarım Kalan Mucize

Yarim kalan mucize

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Yarım Kalan Mucize
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2. Dünya Savaşı atmosferinde, Anadolu’da açlık ve sefaletin doruğa çıktığı zamanlar. Nahide, yaşadıklarının bilincinde olmayan zavallı kızlardan biridir. İlkokul öğretmeni onun yazgısını değiştirmesini ister. Bunun en iyi yolu Nahide’nin Köy Enstitüsü’ne gitmesidir. Erkek kılığında köyünden kaçıp, okula gitme çabası aslında Anadolu’da yeni bir eğitim seferberliğinin habercisidir.

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Yorumlar

  • bir dönem filmi daha. ama bu sefer çok özel. çünkü zor şartların hüküm sürdüğü bir dönemde okumaya çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor. umarım çok izlenir

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Oyuncular ve ekip

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