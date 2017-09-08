Yarım Kalan

İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen bir Ermeni kız (Iskui) ile bir Türk genci (Mert) arasında büyük bir aşk filizlenir. Bu durum başta Iskui'nin Ermenistan'dan gelen abisi (Aram) ve Mert'in ailesi tarafından onaylanmayacaktır. İki milletin yüzyılı aşkın süredir devam eden sorunlarına kendi cephesinden bakanlar için böyle bir aşkın dünyada yeri yoktur. Aşkı bulan bu iki yürek, bütün karşı koymalara

rağmen birbirleri için mücadele etmek zorundadırlar. Iskui'nin yaşadıklarına şahit olması, Leyla'nın geçmişindeki derin yarayı tekrar kanatacaktır. Peki bu sefer 'aşk', geçmişte yaşananların da üstesinden

gelmeyi başarabilecek mi?