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Yarım

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Fragmanlar


Yarım
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7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Türkiye'nin doğusundan batısına gelin olarak gelen bir kızın öyküsü; Fidan 15 yaşında çobanlık yapan bir köy kızıdır. Babası ve iki kardeşiyle birlikte Doğu'da bir dağ köyünde yoksulluk içinde yaşar. Babası, kızını tanımadıkları bir aileye gelin olarak verir. Karşılığında bir para alarak, kızının daha kötü bir hayatı olamaz diye düşünerek... Fidan'ı almaya gelen aile, ülkenin bir diğer ucunda, Ege'de yaşamaktadır ve geldiklerinde damat yanlarında değildir. Fidan hayatında ilk kez uzun bir yolculuğa çıkar. O yolculuğun sonunda kocası olacak adamla tanışır. Salih, zeka geriliği olan bir çocuktur. Fiziken 35 yaşında olsa da, gerçek yaşı Fidan'dan da küçüktür...


Filmin Eleştrisi




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