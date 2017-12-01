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Yarını Yok
24 Hours to Live
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Hong-Kong, Güney Afrika
- Gösterim Tarihi :1 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.
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