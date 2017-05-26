Yarının Adı Başka

Nesim Afgan ve yaşlı bir bisikletçidir. Nesim'in oğlu yıllar önce İstanbul'a yerleşmiş ve burada yaşamaktadır. Nesim, evlenmek üzere olan oğlunun, düğün öncesinde kayıp olduğu haberini alır ve oğlunu bulmak için yola koyulur. Sınırda kaçak ve tehlikeli yollardan mültecilerle beraber Türkiye'ye giriş yapar. Sınırda arkadaşlarını kaybeden Nesim Türkiye'de sınır köylerden birine sığınır ve burada çoban Mustafa ve Zelal'in aşkına şahit olur. Nesim'in Türkiye'ye geldiğini duyan mafya bunu değerlendirmek ister ve Nesim'i yarışmaya sokmak için adamlarını Nesim'in peşine salar. Çoban Mustafa bir yandan aşık olduğu Zelal'i korumaya çalışırken diğer yandan Nesim ve kötü adamlar arasında kalır.