Yarının Dünyası
Tomorrowland
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gizem, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank (Clooney) ve zeki, iyimser ve bilime meraklı Casey (Britt Robertson); Yarının Dünyası (Tomorrowland) olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Film tam bir felsefî gerçeklik ve çarpıcı bir özeleştiri taşıyor. Puanı 9 ve üzeri olsaydi zaten Dünya\'yı bu duruma sokan insanların sayısı az olmuş olurdu.Neden daha özenli ve düşünceli olamıyoruz? Ayrıntıdaki gerçekliği ve güzelliği gören gözümüzü ne zaman kaybettik?
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Vakit kaybi. George clooney olsam kendimi boyle bir seyde izlemekte utanirdim. Cocuk filmi gibi bir sey. Sacmaliklar silsilesi
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hayallerim boşa çıktı. tv filmi gibiydi.. Bol aksiyon veya görsellik bekleyenler gitmesin bence
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bilim kurgu zannettik fantastik çocuk filmi çıktı. ona göre gidin. 5/10
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cocuk filmi...en cok 6 puan