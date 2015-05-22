Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank (Clooney) ve zeki, iyimser ve bilime meraklı Casey (Britt Robertson); Yarının Dünyası (Tomorrowland) olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.