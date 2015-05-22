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Yarının Dünyası

Tomorrowland

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Fragmanlar


Yarının Dünyası
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank (Clooney) ve zeki, iyimser ve bilime meraklı Casey (Britt Robertson); Yarının Dünyası (Tomorrowland) olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Film tam bir felsefî gerçeklik ve çarpıcı bir özeleştiri taşıyor. Puanı 9 ve üzeri olsaydi zaten Dünya\'yı bu duruma sokan insanların sayısı az olmuş olurdu.Neden daha özenli ve düşünceli olamıyoruz? Ayrıntıdaki gerçekliği ve güzelliği gören gözümüzü ne zaman kaybettik?

  • Vakit kaybi. George clooney olsam kendimi boyle bir seyde izlemekte utanirdim. Cocuk filmi gibi bir sey. Sacmaliklar silsilesi

  • hayallerim boşa çıktı. tv filmi gibiydi.. Bol aksiyon veya görsellik bekleyenler gitmesin bence

  • bilim kurgu zannettik fantastik çocuk filmi çıktı. ona göre gidin. 5/10

  • cocuk filmi...en cok 6 puan

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Oyuncular ve ekip

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