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Yasak Aşk

En Kongelig Affaere (A Royal Affair)

1 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yasak Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Deli tavırları olan, uçuk-kaçık bir kral ile evli olan genç bir kraliçe, kralın dostu da olan doktora aşık olur ve ikili gizlice ilişkiye girerler. Bu tutkulu yasak aşk bir ulusu baştan aşağıya değiştirecek bir devrimin de öncüsü olacaktır...

Galeri

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Yorumlar

  • :( saçmaaaa..

  • adı kadar çekici değil çok az beğenimi aldı oda bikaç sahnenin hatırı

  • Daha saçma bir konusu olsaymış bu kadarı az yani bu ne böyle.

  • bu filmi bekliyorum

  • bu filmin şansı yüksek olabilir.

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Oyuncular ve ekip

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