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Yasak Aşk
En Kongelig Affaere (A Royal Affair)
1 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Danimarka
- Gösterim Tarihi :20 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :137 dk.
Filmin Konusu
Deli tavırları olan, uçuk-kaçık bir kral ile evli olan genç bir kraliçe, kralın dostu da olan doktora aşık olur ve ikili gizlice ilişkiye girerler. Bu tutkulu yasak aşk bir ulusu baştan aşağıya değiştirecek bir devrimin de öncüsü olacaktır...
Galeri
Yorumlar
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:( saçmaaaa..
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adı kadar çekici değil çok az beğenimi aldı oda bikaç sahnenin hatırı
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Daha saçma bir konusu olsaymış bu kadarı az yani bu ne böyle.
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bu filmi bekliyorum
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bu filmin şansı yüksek olabilir.
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