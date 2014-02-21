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Sinema>Film Arşiv >  Yasak Aşk - Adore
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Yasak Aşk

Adore

0 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yasak Aşk
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yasak Aşk birbirlerinin oğullarına aşık olan iki dostu konu alıyor. Anne Fontaine’in İngilizce olarak çektiği film, sürükleyici, farklı bir aşk ve şehvet hikayesi olarak nitelendiriliyor.

Galeri

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Yorumlar

  • konu sıkıntısı yaşayan hollywood artık nasıl uçuk bir şey çeksek diye düşünür oldu sonucunda da bunu bulmuşlar gibi geldi bana

  • zor bir konu ancak bu konunun altından rahatlıkla kalkabilecek bir yönetmen. kaçırılmayacak bir yapım olduğu kesin.

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Oyuncular ve ekip

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