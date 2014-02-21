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Yasak Aşk
Adore
0 kişi izlemiş. | 21 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Avustralya, Fransa
- Gösterim Tarihi :21 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Yasak Aşk birbirlerinin oğullarına aşık olan iki dostu konu alıyor. Anne Fontaine’in İngilizce olarak çektiği film, sürükleyici, farklı bir aşk ve şehvet hikayesi olarak nitelendiriliyor.
Galeri
Yorumlar
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konu sıkıntısı yaşayan hollywood artık nasıl uçuk bir şey çeksek diye düşünür oldu sonucunda da bunu bulmuşlar gibi geldi bana
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zor bir konu ancak bu konunun altından rahatlıkla kalkabilecek bir yönetmen. kaçırılmayacak bir yapım olduğu kesin.
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