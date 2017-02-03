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Yaşamın Kıyısında

Manchester by the Sea

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yaşamın Kıyısında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yalnız ve asabi biri olan Lee (Casey Affleck), bir gün abisinin öldüğü haberini alır. Bu haber üzerine doğup büyüdüğü kasabaya dönen Lee, abisinin tüm varlığını kendisine bıraktığını öğrenir, buna yeğeninin velayeti de dâhildir. Böyle bir sorumluluğun altına girmek istemeyen Lee'nin hayatı eski karısının da denkleme dâhil olmasıyla işin içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır.

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