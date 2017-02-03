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Yaşamın Kıyısında
Manchester by the Sea
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Şubat 2017
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- Süre :137 dk.
Filmin Konusu
Yalnız ve asabi biri olan Lee (Casey Affleck), bir gün abisinin öldüğü haberini alır. Bu haber üzerine doğup büyüdüğü kasabaya dönen Lee, abisinin tüm varlığını kendisine bıraktığını öğrenir, buna yeğeninin velayeti de dâhildir. Böyle bir sorumluluğun altına girmek istemeyen Lee'nin hayatı eski karısının da denkleme dâhil olmasıyla işin içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır.
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