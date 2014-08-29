Yatak Dersleri

Emma işinde başarılı, kendine güvenen ve her zaman istekli bir kadındır. Ancak artık kendine güven ve isteklerini yitirmiştir. Ard arda gelen başarısız tek gecelik aşklar onu ciddi bir problemi olduğuna ikna eder. Şimdi ise Emma’nın tek bir amacı vardır, o da yatakta en iyisi olmak.