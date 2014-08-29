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Yatak Dersleri

A Coup Sûr

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yatak Dersleri
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Emma işinde başarılı, kendine güvenen ve her zaman istekli bir kadındır. Ancak artık kendine güven ve isteklerini yitirmiştir. Ard arda gelen başarısız tek gecelik aşklar onu ciddi bir problemi olduğuna ikna eder. Şimdi ise Emma’nın tek bir amacı vardır, o da yatakta en iyisi olmak.

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Yorumlar

  • kesinlikle berbat bir film. sakın gitmeyin. paranız hiç olur.

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Oyuncular ve ekip

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