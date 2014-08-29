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Yatak Dersleri
A Coup Sûr
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :29 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Emma işinde başarılı, kendine güvenen ve her zaman istekli bir kadındır. Ancak artık kendine güven ve isteklerini yitirmiştir. Ard arda gelen başarısız tek gecelik aşklar onu ciddi bir problemi olduğuna ikna eder. Şimdi ise Emma’nın tek bir amacı vardır, o da yatakta en iyisi olmak.
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Yorumlar
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kesinlikle berbat bir film. sakın gitmeyin. paranız hiç olur.
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