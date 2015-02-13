Yav He He
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Doğu Anadolu’nun Cırtik köyünde doğan Sabri ile Medeni, hastalanan nenelerinin ilaç masrafları için sahip oldukları üç koyunu satmaya karar verir. İnternete verdikleri ilana İstanbul’dan müşteri çıkınca, İstanbul’a gitmeye karar verirler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardır. Köyün, futbol düşkünü üç çocuğu da, İstanbul’da futbolcu olmak için onlarla gitmiştir. İstanbul’a gidip ilk iki koyunu teslim ettikten sonra, geriye kalan bir koyunun çalındığını fark ederler. Artık koyunu bulmadan geri dönmeyeceklerdir. İstanbul kazan Sabri ile Medeni kepçe, koyunları aramaya başlarlar.
Galeri
Yorumlar
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Fragmanı izleyince çok komik geldi ama filmi izleyince tam bir hayal kırıklığı
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bence çok güzel olmamakla birlıkte boş zamanda izlenebilir
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HENÜZ İZLEYEMEDİM..
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Komik görünüyor bence izlenmeye değer.
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Esim komedi filmlerini cok seviyor beraber izleyecem.