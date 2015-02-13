Doğu Anadolu’nun Cırtik köyünde doğan Sabri ile Medeni, hastalanan nenelerinin ilaç masrafları için sahip oldukları üç koyunu satmaya karar verir. İnternete verdikleri ilana İstanbul’dan müşteri çıkınca, İstanbul’a gitmeye karar verirler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardır. Köyün, futbol düşkünü üç çocuğu da, İstanbul’da futbolcu olmak için onlarla gitmiştir. İstanbul’a gidip ilk iki koyunu teslim ettikten sonra, geriye kalan bir koyunun çalındığını fark ederler. Artık koyunu bulmadan geri dönmeyeceklerdir. İstanbul kazan Sabri ile Medeni kepçe, koyunları aramaya başlarlar.