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Yav He He

2 kişi izlemiş. | 34 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yav He He
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (22 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Doğu Anadolu’nun Cırtik köyünde doğan Sabri ile Medeni, hastalanan nenelerinin ilaç masrafları için sahip oldukları üç koyunu satmaya karar verir. İnternete verdikleri ilana İstanbul’dan müşteri çıkınca, İstanbul’a gitmeye karar verirler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardır. Köyün, futbol düşkünü üç çocuğu da, İstanbul’da futbolcu olmak için onlarla gitmiştir. İstanbul’a gidip ilk iki koyunu teslim ettikten sonra, geriye kalan bir koyunun çalındığını fark ederler. Artık koyunu bulmadan geri dönmeyeceklerdir. İstanbul kazan Sabri ile Medeni kepçe, koyunları aramaya başlarlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Fragmanı izleyince çok komik geldi ama filmi izleyince tam bir hayal kırıklığı

  • bence çok güzel olmamakla birlıkte boş zamanda izlenebilir

  • HENÜZ İZLEYEMEDİM..

  • Komik görünüyor bence izlenmeye değer.

  • Esim komedi filmlerini cok seviyor beraber izleyecem.

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Oyuncular ve ekip

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