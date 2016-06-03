Eğlence ve yeni deneyimler arayan dört genç Amerikalı, yurtdışında geçirecekleri ilk yaz kampı için Avrupa'yı seçer. Bu kampın aslında onların son tatili olduğunu bilmemektedirler. Bu son hızla ilerleyen ve son derece tuhaf olayların meydana geldiği macerada, büyük bir hızla yayılan bir enfeksiyonun etkisi altındaki bir grup genç kendilerini korku ve delilik dolu karanlık bir girdabın içine kapılmış bulacaktır. Zaman zaman birbirleriyle yarışacakları, bu korku dolu anlarda bu enfeksiyonun kaynağını ve kendilerini hayatta tutmanın yollarını arayacaklar.