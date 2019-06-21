Yazlık Ev, yaz tatilini ailesinin evinde geçirmeye karar veren Anna’nın hikayesini konu ediyor. Anna, film yönetmeni olan bekar bir annedir. Her sene ailesinin Güney Fransa kıyısındaki yazlık evine giden Anna, bu sene de kuralı bozmaz. Her sene huzurlu bir tatil geçiren Anna, muhteşem yazlık evine doğru yola koyulur. Ayrıldığı sevgilisinin yasını tutan Anna, bu tatilin kendisine iyi geleceğini düşünür. Tatil sayesinde hem kızı ile vakit geçirebilecek hem de yeni filmini yazabilecektir. Ancak yaşananlar pek de onun umduğu gibi gerçekleşmez. Birbirinden tuhaf aile üyelerinin bir araya geldiği yazlık evinde aile sırlarının ortaya dökülmesi herkesin hayatını sorgulamasına neden olur. Dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Valeria Bruni Tedeschi oturuyor. Oyuncu kadrosunda Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Pierre Arditi, Valeria Golino gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu yönetmen Tedeschi, Agnès De Sacy ve Noémie Lvovsky birlikte kaleme alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Jeanne Lapoirie üstleniyor.