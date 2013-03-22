Marty (Colin Farrell) “Yedi Psikopat” isimli kitabını bitirmek için çaba içerisinde olan bir yazardır. Billy (Sam Rockwell) ise Marty’nin en yakın arkadaşıdır. Billy işsiz bir aktördür. Ara sıra köpek hırsızlığı da yapmaktadır. Ama Marty için her şeyi yapabilecek biridir.

Hans (Christopher Walken) Marty’nin suç ortağıdır. Hans ise hızlı geçmişinin aksine şimdilik kendini dine adamış bir adamdır. Billy ve Hans’ın çaldığı köpeğin sahibi olan Charlie (Woody Harrelson) ise psikopat bir katildir.

Charlie ne yapacağı tahmin edilemeyen, saldırgan ve bir insanı öldürmeden önce iki defa düşünmeyecek bir adamdır. Marty (Colin Farrell) nihayetinde kitabını bitirebilmek için olan gerekli ilhamı alacaktır. Fakat kariyeri için gerekli ilhamı alıp, hayatta kalabilecek midir?