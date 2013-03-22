Yedi Psikopat
Seven Psychopaths
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Suç
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :22 Mart 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Marty (Colin Farrell) “Yedi Psikopat” isimli kitabını bitirmek için çaba içerisinde olan bir yazardır. Billy (Sam Rockwell) ise Marty’nin en yakın arkadaşıdır. Billy işsiz bir aktördür. Ara sıra köpek hırsızlığı da yapmaktadır. Ama Marty için her şeyi yapabilecek biridir.
Hans (Christopher Walken) Marty’nin suç ortağıdır. Hans ise hızlı geçmişinin aksine şimdilik kendini dine adamış bir adamdır. Billy ve Hans’ın çaldığı köpeğin sahibi olan Charlie (Woody Harrelson) ise psikopat bir katildir.
Charlie ne yapacağı tahmin edilemeyen, saldırgan ve bir insanı öldürmeden önce iki defa düşünmeyecek bir adamdır. Marty (Colin Farrell) nihayetinde kitabını bitirebilmek için olan gerekli ilhamı alacaktır. Fakat kariyeri için gerekli ilhamı alıp, hayatta kalabilecek midir?
Galeri
Yorumlar
-
filme gittim ve hiç pişman olmadım. filmin hiç ummadığınız yerlerinde bomba espiriler var. oyunculuklar zaten aşmış. söylenecek söz yok. senaristi kutluyorum ayrıca
-
çok güldüm. gerçekten çok eğlenceli bi film. özellikle kalabalık bi arkadaş grubuyla giderseniz çok eğlenirsiniz
-
mutlaka izleyin arkadaşlar. çok şey kaçırırsınız. gülmekten çatladık.
-
fragmana bayıldım. ii bi filmin bizi beklediği belli. zaten konu çok matrak. kaçmaz bu film
-
işte tam izlemek istediğim film. ekip çok güçlü. yarın bu filme gidilir!