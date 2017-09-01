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Yedinci Hayat

Seven Sisters

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Yedinci Hayat
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.

Galeri

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Yorumlar

  • Güzeldi kesinlikle tercih edebilirsiniz.

  • Güzel yaratıcı bir film şuan da izlenebilecek en kaliteli film gibi

  • Guzeldi

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Oyuncular ve ekip

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