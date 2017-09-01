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Yedinci Hayat
Seven Sisters
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Belçika, Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :1 Eylül 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.
Galeri
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Yorumlar
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Güzeldi kesinlikle tercih edebilirsiniz.
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Güzel yaratıcı bir film şuan da izlenebilecek en kaliteli film gibi
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Guzeldi
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