Yedinci Hayat

Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.