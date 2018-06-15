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Yeh boon mo yan see yue si
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- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi
- Yapım Yılı :1998
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Simon Lui , Lan Law , Emotion Cheung , Ching Wan Lau , Athena Chu , Ping Ha , Joyce Chan
- Yapımcı :
- Dağıtıcı :Cameron Entertainment Ltd.
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