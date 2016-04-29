Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel'de bir apartmanda! Ama pek huysuz bir adam; karısıyla kızına pek kötü davranıyor. Masum kızı hakkında pek az şey biliyoruz aslında: Kendisi 10 yaşında, adı da Ea... Bir gün tahammülü tükenince, Ea babasının en büyük sırrını, yani dünyadaki herkesin öleceği tarihi SMS'ler yollayarak ifşa eder. Ardından da evden kaçıp altı yeni havari bulmaya karar verir.