Yeni Ahit
Le tout Nouveau Testament (The Brand New Testament)
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Belçika, Fransa, Lüksemburg
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel'de bir apartmanda! Ama pek huysuz bir adam; karısıyla kızına pek kötü davranıyor. Masum kızı hakkında pek az şey biliyoruz aslında: Kendisi 10 yaşında, adı da Ea... Bir gün tahammülü tükenince, Ea babasının en büyük sırrını, yani dünyadaki herkesin öleceği tarihi SMS'ler yollayarak ifşa eder. Ardından da evden kaçıp altı yeni havari bulmaya karar verir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Ameliden sonra izlediğim en iyi film...fransızlar gerçekten sinema ne demek iyi biliyorlar...herkes film çekebilir ama sinema filmi çekmek ise akıl,zeka, sanatsal yaratım ve dünyaya farklı bir bakış açısı gerektiren müthiş bir birikimin sonucunda olur...yoksa geri kalan sadece adına film denilen sinema salonlarında gösterilen hareketli resimden başka bişey değildir...o yüzden bu filme 10 üzerinden 10 veriyorum
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Aslında içten içe sorduğumuz sorulara, bize tuhaf gelen kavramlara mizahi bir bakış. İzlenmesi gereken güzel, farklı bir film olmuş. 10
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fransizlardan film cikmaz