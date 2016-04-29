Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yeni Ahit - Le tout Nouveau Testament (The Brand New Testament)
Paylaş

Yeni Ahit

Le tout Nouveau Testament (The Brand New Testament)

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yeni Ahit
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel'de bir apartmanda! Ama pek huysuz bir adam; karısıyla kızına pek kötü davranıyor. Masum kızı hakkında pek az şey biliyoruz aslında: Kendisi 10 yaşında, adı da Ea... Bir gün tahammülü tükenince, Ea babasının en büyük sırrını, yani dünyadaki herkesin öleceği tarihi SMS'ler yollayarak ifşa eder. Ardından da evden kaçıp altı yeni havari bulmaya karar verir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Ameliden sonra izlediğim en iyi film...fransızlar gerçekten sinema ne demek iyi biliyorlar...herkes film çekebilir ama sinema filmi çekmek ise akıl,zeka, sanatsal yaratım ve dünyaya farklı bir bakış açısı gerektiren müthiş bir birikimin sonucunda olur...yoksa geri kalan sadece adına film denilen sinema salonlarında gösterilen hareketli resimden başka bişey değildir...o yüzden bu filme 10 üzerinden 10 veriyorum

  • Aslında içten içe sorduğumuz sorulara, bize tuhaf gelen kavramlara mizahi bir bakış. İzlenmesi gereken güzel, farklı bir film olmuş. 10

  • fransizlardan film cikmaz

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Yeni Ahit filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yeni Ahit filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir