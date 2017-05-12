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Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

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Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
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Filmin Konusu

Kayra 20 yaşında, annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeder. Geride sadece Datça'daki babaannesi kalmıştır; onun da akli dengesi yerinde değildir. İntiharı düşünür, sonra Ezgi gelir aklına. Ezgi; antrenörü, platonik aşkıdır. Ezgi'ye duygularını açar, karşılık alamaz. İntihar yeniden aklına düşer. Babaannesini görüp intihar edecektir. En yakın arkadaşı Sertaç'la karavan kiralayıp yollara düşerler. Kayra ve Sertaç'ın yolları köpeği ile yolculuk eden Ömer'le kesişir. Ömer, evi terk eden babasını bulmak için üç dört gün önce evden kaçmıştır. Kayra, Sertaç ve Ömer'in de dâhil olduğu bu yolculukta hayatın değerini yeniden düşünmeye başlar.

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