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Yeni Başlayanlar için Vahşi Batı

A Million Ways to Die in the West

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Fragmanlar


Yeni Başlayanlar için Vahşi Batı
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 1.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Albert, bir silahlı çatışmadan geri çekildikten sonra vefasız kız arkadaşı onu bir başka erkek için terk eder. Kasabaya gelen güzel ve gizemli bir kadın ise Albert’ın cesaretini bulmasına yardım eder. İkili birbirine aşık olmaya başlar ama kadının kötülüğüyle nam salmış kanun kaçağı kocası intikam arayışıyla kasabaya geldiğinde çiftçinin yeni keşfettiği cesaretini test etmesi gerekmektedir.

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Yorumlar

  • Bence çok güzel bi filmdi tereddüt etmeyin derim

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Oyuncular ve ekip

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