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Yeni Baştan

La belle époque

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Yeni Baştan
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Victor, hayal kırıklığına uğramış bir adamdır. Onun hayatı, Antoine adında bir girişimci ile tanıştıktan sonra bambaşka bir hal alır. Antoine, Victor’a hayatının bir dönemine geri dönme fırsatı sunar. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen Victor, hayatının en güzel dönemine, bundan tam 40 yıl önce hayatının aşkı ile tanıştığı güne geri dönmek ister.

Galeri

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