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Yeni Dünya

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Fragmanlar


Yeni Dünya
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yeni Dünya’da, Down sendromlu bir çocuk ile taşradan İstanbul’a gelen ailesinin hikâyesi anlatılıyor. Aynı zamanda şehir hayatının insan ilişkileri üzerindeki etkisi konu ediliyor.


Filmin Eleştrisi




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