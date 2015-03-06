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Yeni Dünya
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yeni Dünya’da, Down sendromlu bir çocuk ile taşradan İstanbul’a gelen ailesinin hikâyesi anlatılıyor. Aynı zamanda şehir hayatının insan ilişkileri üzerindeki etkisi konu ediliyor.
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